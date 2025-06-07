Россия опасается, что во второй половине года на нефтяном рынке возникнет избыток предложения. Это может привести к дальнейшему снижению цен. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник, знакомый с переговорами внутри ОПЕК+, членом которой является РФ.

На заседании ОПЕК+ в начале июня было согласовано увеличение добычи на 411 тыс. баррелей в сутки. С учетом решений в апреле и мае общий рост составит 1,2 млн баррелей в день. До конца 2024 года альянс собирается выпустить на рынок еще 2,2 млн баррелей — это крупнейшее расширение за последние пять лет.

По информации Bloomberg и Reuters, Россия выступала против увеличения добычи. Однако решение было принято под давлением Саудовской Аравии, к которой, по сообщениям, обращался президент США Дональд Трамп с просьбой снизить цену на нефть.

Согласно новым квотам, Россия может увеличить экспорт на 262 тыс. баррелей в сутки. Но нефтяные компании не спешат наращивать добычу. Они опасаются, что рост предложения обрушит котировки.

С начала 2024 года нефть Brent подешевела на 12%, сорт Urals — на 21%. В январе Urals стоил $66 за баррель, в мае — уже $52. Это ударило по бюджету, в котором четверть доходов зависит от нефтегазовых поступлений. За январь–апрель они упали на 12%, а к маю спад ускорился до 34%.

В мае правительство пересчитало параметры бюджета, заложив среднюю цену Urals на уровне $56 за баррель вместо прежних $69,7. Госдума одобрила сокращение расходов на поддержку науки и промышленности. По новым оценкам, страна недополучит $30 млрд экспортной выручки. Доходы бюджета от нефти и газа будут на 2,6 трлн рублей ниже плана. Дефицит может вырасти втрое — до 3,8 трлн рублей.

В марте ЦБ в закрытом докладе предупредил правительство об угрозе длительного периода низких цен. В документе указывается на риск повторения ситуации 1980-х, когда Саудовская Аравия резко увеличила добычу и обвалила рынок. Тогда это способствовало краху экономики СССР.

Финансировать дефицит за счет резервов становится всё труднее. По данным Минфина, на 1 июня в Фонде национального благосостояния оставалось 2,8 трлн рублей ликвидных активов. С начала года сумма сократилась на 15%, а с начала войны — более чем втрое.