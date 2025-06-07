ПОЛИТИКА
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Китай — ключевой инвестор Казахстана
Казахстан и Китай обсудили расширение инвестиционного сотрудничества, включая новые займы, облигации и совместные проекты в сфере промышленности и устойчивого развития
Китай — ключевой инвестор Казахстана
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов / Пресс-служба правительства Казахстана
8 часов назад

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел переговоры с руководством китайского банка ICBC. Стороны обсудили расширение инвестиционного сотрудничества и привлечение долгосрочного финансирования.

По словам премьер-министра, Китай входит в число ключевых торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана. В 2024 году товарооборот между странами достиг рекордных 44 млрд долларов. За первые четыре месяца 2025 года он вырос еще на 3,4%. Общий объем китайских инвестиций в экономику Казахстана составил 26 млрд долларов.

«Главой государства поставлена задача по привлечению инвестиций. Правительство активно работает с международными финансовыми институтами. Казахстан и Китай имеют долгую историю партнерства, основанную на личных контактах лидеров. Мы заинтересованы в стратегическом взаимодействии с ICBC. Реализация новых инициатив укрепит экономические связи и откроет горизонты для развития», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Участники встречи отметили вклад банка в развитие ключевых секторов экономики, в том числе через сотрудничество с холдингом «Байтерек».

В марте 2025 года «Байтерек» привлек 430 млн юаней для финансирования АО «Аграрная кредитная корпорация». Эти средства обеспечили устойчивую поддержку аграрного сектора.

В рамках новых договоренностей обсуждается заем свыше 1 млрд юаней для АО «Фонд развития промышленности». Также рассматривается возможность выпуска облигаций на китайском рынке на сумму до 5 млрд юаней.

Правительство Казахстана выразило готовность к реализации совместных проектов в сфере зеленого финансирования, промышленности, инфраструктуры и поддержки экспорта.

Председатель правления ICBC Лю Цзюнь заявил, что банк стремится к углублению партнерства, поддержке инноваций и укреплению связей между бизнесами двух стран.

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность продолжать реализацию совместных проектов.

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