ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский: Трамп не может понять боль Украины
Владимир Зеленский ответил Дональду Трампу на его сравнение войны в Украине с «детской дракой»
Зеленский: Трамп не может понять боль Украины
Президент Украины Владимир Зеленский / Reuters
9 часов назад

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который ранее сравнил войну в Украине с дракой двух детей в парке.

В интервью телеканалу ABC News у Зеленского спросили, понимает ли, по его мнению, Трамп масштаб страданий украинцев, учитывая его последнюю риторику. 5 июня Трамп заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский «ненавидят» друг друга и сравнил их поведение с детской ссорой.

«Иногда вы видите, как два ребенка дерутся, как сумасшедшие. Они ненавидят друг друга и дерутся в парке, а вы пытаетесь их разнять. Они не хотят, чтобы их разняли, иногда для вас лучше дать им подраться еще какое-то время, а затем разнять их», — сказал Трамп.

В ответ президент Украины заявил: «Мы с Путиным — не дети на игровой площадке в парке. Он — убийца, который пришел в этот парк, чтобы убить детей». По словам Зеленского, Трамп не способен в полной мере понять страдания Украины.

«Дело не в президенте Трампе, а в любом человеке, который не находится здесь, в стране. Те, кто находятся за тысячи миль отсюда, не могут полностью почувствовать и понять эту боль», — добавил он.

В Кремле также прокомментировали слова Трампа. 6 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает сравнение с детской дракой отказом Трампа от посреднической миссии.

«Здесь, безусловно, может быть своя точка зрения на происходящее у президента США. Для нас это экзистенциальный вопрос, это вопрос наших национальных интересов, вопрос нашей безопасности, будущего нашего и наших детей, будущего нашей страны», — отметил Песков.

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