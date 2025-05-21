Турция самым решительным образом осуждает обстрел израильскими военными группы дипломатов, среди которых находился сотрудник Генерального консульства Турецкой Республики в Иерусалиме, во время их визита в город Дженин.

Эта атака, подвергшая опасности жизни дипломатов, является очередным примером систематического пренебрежения Израилем международным правом и правами человека.

«Нападение на дипломатов представляет серьезную угрозу не только для их личной безопасности, но и для атмосферы уважения и доверия, которая составляет основу межгосударственных отношений», — говорится в заявлении.

МИД потребовал незамедлительно расследовать произошедшее нападение и привлечь виновных к ответственности.

«Призываем международное сообщество самым решительным образом осудить это опасное действие и предпринять конкретные шаги для прекращения безнаказанности Израиля», — заключается в сообщении ведомства.