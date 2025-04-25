ПОЛИТИКА
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«Хезболла» обстреляла Сирию
Снаряды, выпущенные с территории Ливана, попали по позициям сирийской армии. Дамаск обвинил «Хезболлу» в обстреле и приостановил ответный огонь только по просьбе Бейрута
«Хезболла» обстреляла Сирию
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25 апреля 2025 г.

Минобороны Сирии заявило, что боевики «Хезболлы» обстреляли позиции сирийской армии в районе Аль-Кусейр на западе провинции Хомс. По данным агентства SANA, несколько артиллерийских снарядов были выпущены с территории Ливана, после чего сирийские силы нанесли ответные удары по выявленным огневым точкам. Однако, как сообщили в министерстве, по просьбе ливанской армии обстрел был приостановлен для проведения зачистки местности и поиска ответственных за инцидент.

Подробности о возможных жертвах или разрушениях не уточняются. Официального комментария со стороны Бейрута пока нет, однако ливанское государственное агентство сообщило, что в результате взрыва заминированного дрона на ферме в приграничном районе Хош ас-Сайид Али пострадали восемь сирийских беженцев. После инцидента армия Ливана направила в этот район дополнительные силы.

Ответственность за запуск дрона на себя пока никто не взял, и «Хезболла» также не прокомментировала заявление Дамаска. Отношения между Сирией и Ливаном остаются напряженными: в прошлом месяце Сирия обвинила «Хезболлу» в похищении и убийстве трех сирийских солдат, что проиранская группа категорически отрицала.

Сирия стремится усилить контроль на границе с Ливаном, чтобы пресечь деятельность наркокартелей и других вооруженных группировок. В конце марта министры обороны двух стран на встрече в Саудовской Аравии договорились о важности демаркации границы и укрепления совместных мер безопасности.

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