ПОЛИТИКА
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Кобахидзе удивлен молчанием Трампа
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратился к Дональду Трампу с открытым письмом, потребовав снять санкции, введенные администрацией Байдена
Кобахидзе удивлен молчанием Трампа
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе / Reuters
13 мая 2025 г.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе опубликовал на своей странице в фейсбуке открытое письмо, адресованное президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу.

В письме он заявил, что несколько недель назад уже направлял послание в Белый дом, выразив готовность начать отношения с новой администрацией США «с чистого листа», но ответа не получил. Кобахидзе назвал это удивительным, учитывая, что между правительством партии «Грузинская мечта» и администрацией Трампа, по его словам, существуют «общие ценности».

Среди них он выделил совпадение взглядов на войну в Украине и отношение к ЛГБТ-пропаганде.

Глава правительства также обвинил прежние администрации США и «глубинное государство» в поддержке политических оппонентов «Грузинской мечты» и «организации революций». Он выразил недоумение тем, что санкции, введенные при Джо Байдене, до сих пор не отменены.

По словам Кобахидзе, эти санкции были реакцией на действия грузинских властей, которые, как он утверждает, предотвратили попытку переворота, якобы финансируемого через американское агентство USAGM.

Он также назвал неприемлемым новый законопроект, обсуждаемый в Конгрессе, который предусматривает ужесточение санкций против Тбилиси. Документ поддерживают представители обеих партий.

Со стороны администрации США реакции на письмо пока не последовало.

Санкции против грузинских властей были введены в связи с подавлением протестов после парламентских выборов 2023 года, в которых победу вновь одержала «Грузинская мечта». Оппозиция заявила о фальсификациях. При администрации Байдена США приостановили стратегическое партнерство с Грузией, обвинив власти страны в отходе от демократических принципов.

Администрация Трампа пока не принимала новых решений по отношению к Тбилиси.

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