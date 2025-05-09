ТУРЦИЯ
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Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Фридрих Мерц принял приглашение президента Эрдогана и готовит визит в Анкару
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
/ AP
9 мая 2025 г.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Турция — «чрезвычайно важный и ценный партнер» по НАТО, и пообещал укреплять сотрудничество с Анкарой. Об этом он сообщил 9 мая на пресс-конференции с генсеком альянса в Брюсселе.

Мерц подчеркнул, что готов сделать все возможное для развития турецко-натовских отношений, и подтвердил, что принял приглашение президента Реджепа Тайипа Эрдогана и вскоре совершит визит в Турцию.

Слова канцлера прозвучали вскоре после его первых зарубежных поездок во Францию и Польшу, где он обнародовал планы перезапустить сотрудничество по линии ЕС в вопросах обороны и миграции.

Мерц также заявил, что его правительство готовит решение по поставкам Анкаре истребителей Eurofighter, добавив: «Мы твердо намерены сохранить тесную связь с Турцией как с ключевым союзником по НАТО».

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