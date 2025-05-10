Американское посольство в Киеве сообщило о наличии информации о «потенциально серьезной воздушной атаке», которая может произойти в любой момент в течение следующих нескольких дней. Заявление опубликовано на официальном сайте диппредставительства вечером 9 мая.

«Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

В это же время украинские мониторинговые каналы обратили внимание на уведомление Федерального авиационного управления США от 8 мая, в котором указано, что Россия с 12 по 13 мая закроет воздушное пространство над полигоном Капустин Яр в Астраханской области. По данным украинских СМИ, ранее именно с этого полигона запускались ракеты «Орешник».

С 8 мая действует объявленное президентом России Владимиром Путиным одностороннее перемирие, которое, по заявлению Кремля, продлится до полуночи 11 мая. Москва призвала Украину присоединиться к инициативе и пригрозила «последствиями» в случае отказа. Киев официально не поддержал предложение.

Министерство обороны России утверждает, что за время перемирия Вооруженные силы Украины совершили более 5000 нарушений режима прекращения огня.

Украинские власти заявляют, что российская армия продолжает обстрелы, несмотря на заявления о перемирии. Однако с начала режима обе стороны не сообщали о массированных ночных атаках с применением дронов или ракет.