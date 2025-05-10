ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Москва выдвинула условия для перемирия
Кремль заявил, что согласится на 30-дневное перемирие только при условии прекращения поставок оружия Украине со стороны США и ЕС
Москва выдвинула условия для перемирия
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков / Reuters
10 мая 2025 г.

Москва согласится на 30-дневное перемирие с Украиной, если США и ЕС прекратят поставки оружия Киеву, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В интервью телеканалу ABC Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин не поддерживает идею длительного перемирия, если оно будет использоваться Украиной для перегруппировки сил и получения нового вооружения.

«Это будет преимущество для Украины. Украина продолжит полную мобилизацию, будет перебрасывать новые войска на передовую. Она использует это время для подготовки новых военнослужащих и предоставления отдыха тем, кто уже воюет. Так почему мы должны давать Украине такое преимущество?» — заявил представитель Кремля.

Еще днем ранее Песков допускал возможность перемирия, но с оговорками. 9 мая он отметил, что Россия изначально поддержала идею прекращения огня, предложенную президентом США Дональдом Трампом. Однако он добавил, что вокруг этой инициативы есть много «нюансов», которые пока не решены.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее напомнил, что Киев не отказывается от предложения о перемирии.

«Мы не снимаем это предложение. Оно может дать шанс дипломатии», — заявил он 7 мая.

Ранее Трамп призвал Киев и Москву к 30-дневному безоговорочному прекращению огня, заявив, что в случае нарушения США и их партнеры введут новые санкции.

«Тысячи молодых солдат гибнут еженедельно, и все должны хотеть, чтобы это прекратилось. Я хочу этого, и США этого тоже хотят», — подчеркнул американский лидер. По его словам, прекращение огня должно стать первым шагом к «быстрому и прочному» мирному соглашению. Он добавил, что готов лично участвовать в мирном процессе «в любой момент».

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