ТУРЦИЯ
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НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет неформальное заседание глав МИД стран НАТО, которое пройдет 14–15 мая в Анталье
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан / AA
10 мая 2025 г.

Источники в министерстве иностранных дел Турции сообщают, что 14–15 мая в Анталье состоится неформальное заседание министров иностранных дел стран НАТО под председательством главы МИД Турции Хакана Фидана. В мероприятии примут участие главы внешнеполитических ведомств всех 32 стран-членов, генеральный секретарь НАТО и другие высокопоставленные представители Альянса.

Отмечается, что неформальные встречи министров перед саммитами НАТО позволяют союзникам обменяться мнениями и согласовать позиции. В центре обсуждений в Анталье будут подготовка к саммиту глав государств и правительств НАТО, который пройдет 24–25 июня в Гааге, а также ключевые вопросы повестки Альянса.

Вечером 14 мая министры встретятся на приеме, организованном министром Хаканом Фиданом. На следующий день состоится неформальное заседание Североатлантического совета. Ожидается, что в ходе обсуждений министры обменяются мнениями по актуальным вызовам и возможным решениям, которые будут приняты на июньском саммите.

Среди тем встречи — будущее европейской безопасности, пересмотр механизма распределения ответственности в сфере безопасности между Европой и США, а также усиление коллективной обороны. В заявлении подчеркивается, что министр иностранных дел Хакан Фидан намерен обратить внимание на важность укрепления НАТО как основы евроатлантической безопасности, защиту ее сдерживающего потенциала и недопустимость подрыва этого статуса. Он подчеркнет, что основной задачей является усиление солидарности и единства в рамках Альянса.

Министр отметит, что Турция с ее сильной армией, современными военными возможностями и развитой оборонной промышленностью продолжает вносить весомый вклад в безопасность региона и готова нести еще большую ответственность.

Он также подчеркнет необходимость участия союзников, не входящих в Европейский союз, в оборонных инициативах ЕС. По его словам, Турция уже достигла и превысила целевой показатель по оборонным расходам в 2% от ВВП и готова продолжать увеличивать инвестиции в оборону.

Министр укажет, что устранение барьеров в сфере оборонного сотрудничества между союзниками имеет ключевое значение для развития критически важных военных возможностей. Он также подчеркнет необходимость подхода «безопасность в 360 градусов», включая завершение войны в Украине и укрепление стабильности в сопредельных НАТО регионах, особенно на Ближнем Востоке. Кроме того, он заявит о важности проявления подлинной солидарности в борьбе с терроризмом.

В рамках встречи в Анталье запланированы двусторонние переговоры Хакана Фидана с министрами иностранных дел союзных стран.

Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года, а Турция стала его членом 18 февраля 1952 года. НАТО насчитывает 32 государства-члена. С момента вступления Турции в Альянс НАТО играет центральную роль в обеспечении безопасности страны и вносит значительный вклад в ее интеграцию в евроатлантические структуры.

Турция является одним из ключевых участников командной и силовой структуры НАТО. В Измире располагается Командование сухопутных войск НАТО (LANDCOM). В Стамбуле находится Штаб НАТО высокой готовности (NRDC-TUR), который функционирует на базе 3-го армейского корпуса.

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