Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в мероприятии «Сильная семья с матерью — сильная Турция», организованной Женским крылом Партии справедливости и развития (AK Parti). В начале своего выступления он поздравил всех женщин с предстоящим Днем матери и поблагодарил организаторов мероприятия.

Подчеркнув значение материнства в турецкой традиции, Эрдоган напомнил, что «рай находится под ногами матерей» и отметил, что «матери — это первый адрес любви, милости и сострадания».

Президент почтил память своей матери, всех ушедших женщин, а также поздравил матерей ветеранов и павших героев Газы, погибших в результате израильских атак. Он заявил: «Поздравляю с Днем матери всех наших мучеников и ветеранов. Молюсь, чтобы Господь наградил их благословением». Отдельно Эрдоган поблагодарил свою супругу и дочерей.

Глава государства отметил, что этот День матери проходит в условиях глобальных страданий.

«Мы вновь отмечаем этот день с тяжелым сердцем. От Палестины до Йемена, от Сирии до Сомали — матери и дети страдают от войны, голода и болезней», — сказал он.

Президент заявил, что Турция продолжает прилагать усилия ради прекращения страданий по всему миру и выразил надежду, что «наступят времена, когда День матери можно будет праздновать в мире, спокойствии и достатке».

Обращаясь к социальной политике, Эрдоган отметил, что семья — это основа общества, а мать — его фундамент. Он заявил, что за 23 года власти правительство последовательно поддерживало материнство и институт семьи, в том числе через программы помощи, социальной поддержки и трудоустройства.

«В 2024 году 61% всех социальных выплат были направлены женщинам. Только вдовам была оказана помощь в размере 773 млн лир. Почти 2,7 млн матерей получили поддержку на сумму 2,15 млрд лир», — сообщил президент. Он добавил, что государство помогает семьям военнослужащих, расширяет услуги по уходу за пожилыми и людьми с инвалидностью и предоставляет профессиональные возможности женщинам.

В рамках Года семьи, по словам Эрдогана, усилилась поддержка рождаемости и молодоженов.

«За первого ребенка выплачивается 5000 лир, за второго — ежемесячно 1500 лир, за третьего и последующих — 5000 лир в месяц до достижения пятилетнего возраста», — сообщил он. Также молодым семьям предоставляется беспроцентный кредит на сумму 150 тыс. лир сроком на 48 месяцев, с отсрочкой на два года и дополнительным послаблением при рождении ребенка.

«Уже 7652 пары воспользовались этим кредитом, а общее количество одобренных заявок превысило 29 тыс.», — уточнил президент.

Коснувшись нравственных угроз, Эрдоган заявил о продолжении жесткой борьбы с зависимостями, азартными играми, ЛГБТ-движением и всеми явлениями, разрушающими институт семьи.

«Все наши усилия направлены на то, чтобы защитить семью, особенно женщин и детей», — подчеркнул он.

Говоря о борьбе с терроризмом, Эрдоган отметил, что она остается ключевой задачей государства.

«Террор причинил глубокие раны, особенно в сердцах матерей. Мы решительно идем к Турции без террора», — заявил он.

Президент подчеркнул, что спецслужбы и все структуры власти действуют с максимальной ответственностью, а правительство непрерывно следит за процессом.

В завершение Эрдоган призвал к национальному единству: «Турция не поддастся тем, кто хочет дестабилизировать наш регион. Мы ответим на эти попытки сплоченностью, братством и совместным строительством Века Турции».

Президент поблагодарил всех женщин, принявших участие в программе, и от всей души поздравил матерей с праздником.