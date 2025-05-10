ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
В Киеве прошли переговоры Владимира Зеленского и западных лидеров о 30-дневном перемирии и возможном начале мирного урегулирования
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
В Киев приехали лидеры Британии, Франции, Германии и Польши / AP
10 мая 2025 г.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина и все ее союзники готовы к полному и безоговорочному прекращению огня на суше, в воздухе и на море сроком не менее 30 дней. По его словам, перемирие может начаться уже в понедельник. Об этом он написал в соцсети X.

Сибига сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В беседе также участвовали прибывшие в Киев 10 мая президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Министр назвал разговор «плодотворным». По его словам, если Россия согласится на 30-дневное перемирие и будет обеспечен эффективный мониторинг, это может открыть путь к мирным переговорам.

В Киеве в эти дни проходит встреча руководства Украины с представителями стран так называемой «коалиции желающих» — государств, поддерживающих продолжение военной помощи Киеву.

Россия ранее объявила трехдневное перемирие с 8 по 10 мая по случаю дня Победы. При этом обе стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении режима тишины.

Зеленский отказался признавать это перемирие. Он назвал его «театральной постановкой» президента России Владимира Путина. Киев требует 30-дневного прекращения огня в качестве условия для начала мирных переговоров.

8 мая президент США Дональд Трамп после разговора с Зеленским вновь призвал обе стороны к безоговорочному 30-дневному перемирию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC заявил, что Путин отвергает идею 30-дневного прекращения огня. По его словам, это предложение неприемлемо, если союзники Украины продолжат поставки оружия.

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