ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Белый дом считает Путина препятствием для мира?
США считают Владимира Путина главным барьером на пути к перемирию в Украине, сообщают западные СМИ
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент России Владимир Путин / Reuters
10 мая 2025 г.

Администрация президента США Дональда Трампа начала рассматривать президента России Владимира Путина как главное препятствие на пути к мирному урегулированию в Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников.

По данным агентства, в западных столицах сейчас обсуждаются сценарии усиления давления на Москву в случае отказа от прекращения огня.

Вашингтон и страны Европы работают над финальной версией соглашения о 30-дневном перемирии. По словам источников Bloomberg, параметры документа еще не окончательны. США настаивают на безусловном прекращении огня обеими сторонами и на прямых переговорах между Киевом и Москвой.

Если Кремль откажется от перемирия, США и их союзники готовы ввести против России новый пакет жестких санкций.

О росте напряжения в отношениях между Вашингтоном и Москвой свидетельствуют и заявления нового канцлера Германии Фридриха Мерца. В интервью Bild он сказал: «Трамп, очевидно, теряет терпение по отношению к Путину».

Мерц подтвердил, что в случае отказа России от перемирия последует масштабное ужесточение санкций. По его словам, Украина при этом продолжит получать полную поддержку Запада, в том числе финансовую и военную. Он подчеркнул, что Вашингтон поддерживает такую позицию.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США и Европа находятся на финальной стадии подготовки предложения о 30-дневном прекращении огня. Один из дипломатических источников агентства заявил, что соглашение может быть достигнуто в ближайшие часы или дни.

«Мы еще не полностью согласовали документ, но надеемся, что мы на этапе сближения. В течение следующих часов или дней может быть объявлено о прекращении огня — либо на 30 дней, либо поэтапное. Эти варианты пока обсуждаются», — пояснил собеседник агентства. Он подтвердил, что в случае отказа Кремля от соглашения США и ЕС введут новые санкции.

Президент России Владимир Путин ранее объявил о временном перемирии с 7 по 11 мая в честь 80-летия Победы. Президент Украины Владимир Зеленский отверг это предложение, назвав его попыткой манипуляции. Он предложил полное прекращение огня сроком на 30 дней.

Аналогичный призыв сделал президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что перемирие должно быть без предварительных условий и длиться не менее месяца.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прекращение огня возможно только при условии, что Запад полностью откажется от поставок оружия Украине.

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