США и их европейские союзники находятся на финальной стадии подготовки инициативы о 30-дневном безусловном перемирии в российско-украинской войне. Об этом 9 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник из Парижа.

С предложением о месячной паузе накануне выступил президент США Дональд Трамп. Однако в последние месяцы уже предпринимались похожие попытки — в частности, инициатива Вашингтона в марте, которую Киев поддержа. Москва инициативу фактически отвергла, потребовав территориальные уступки и ограничений на вооруженные силы в качестве условий.

По данным источников Reuters, если режим прекращения огня не состоится, Запад готов рассмотреть новый пакет санкций против Москвы, а соответствующие консультации между США и Европой активизировались на прошлой неделе.

«В диалоге с американцами мы ощутили раздражение: Россия демонстрирует полное отсутствие реакции и серьезности по отношению к ранее предложенным инициативам», — отметил источник.