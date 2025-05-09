ВОЙНА В УКРАИНЕ
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США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Вашингтон и союзники завершают подготовку предложения о 30-дневной «безусловной паузе» в войне — в случае отказа Москву ждут санкции
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
/ AFP
9 мая 2025 г.

США и их европейские союзники находятся на финальной стадии подготовки инициативы о 30-дневном безусловном перемирии в российско-украинской войне. Об этом 9 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник из Парижа.

С предложением о месячной паузе накануне выступил президент США Дональд Трамп. Однако в последние месяцы уже предпринимались похожие попытки — в частности, инициатива Вашингтона в марте, которую Киев поддержа. Москва инициативу фактически отвергла, потребовав территориальные уступки и ограничений на вооруженные силы в качестве условий.

По данным источников Reuters, если режим прекращения огня не состоится, Запад готов рассмотреть новый пакет санкций против Москвы, а соответствующие консультации между США и Европой активизировались на прошлой неделе.

«В диалоге с американцами мы ощутили раздражение: Россия демонстрирует полное отсутствие реакции и серьезности по отношению к ранее предложенным инициативам», — отметил источник.

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