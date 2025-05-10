Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан достигли соглашения о полном и немедленном прекращении огня. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Truth Social.

«После долгих ночных переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полной и немедленном прекращении огня», — написал Трамп.

Он поздравил обе страны и отметил, что они «проявили здравый смысл».

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в течение последних 48 часов он и вице-президент Джей Ди Вэнс контактировали с высокопоставленными представителями Индии и Пакистана.

«Я рад сообщить, что правительства Индии и Пакистана согласились немедленно прекратить огонь и начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории», — сообщил Рубио.

Информацию о достигнутом соглашении подтвердил вице-премьер Пакистана Исхак Дар. Его цитирует BBC News.

«Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не ставя под угрозу свой суверенитет и территориальную целостность», — заявил он.

Обстановка в регионе обострилась после теракта 22 апреля в Пахалгаме на территории Индии, в результате которого погибли 26 человек. Индия обвинила в нападении пакистанскую сторону.

6 мая индийские вооруженные силы нанесли ракетные удары по территории Пакистана, включая районы в Азад Кашмире. Нью-Дели утверждает, что были поражены девять «террористических целей».

Однако Исламабад заявляет, что удары пришлись по гражданской инфраструктуре — в результате погибли восемь человек, в том числе ребенок, 35 получили ранения, двое пропали без вести.

10 мая Пакистан объявил о начале операции «Прочная стена» против Индии.