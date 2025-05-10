Позиция Азербайджана по восстановлению транспортных коммуникаций остается неизменной. Об этом 10 мая в Баку заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Его заявление распространили государственные СМИ.

Он сообщил, что продолжаются контакты по вопросу делимитации армяно-азербайджанской границы. Работа над этим вопросом ведется на уровне комиссий под руководством заместителей премьер-министров двух стран.

Одним из ключевых направлений министр назвал открытие транспортных коммуникаций между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

«И здесь позиция Азербайджана очевидна. Мы ждем выполнения взятых Арменией в этом направлении обязательств», — подчеркнул Байрамов.

Министр также заявил, что Армения до сих пор не предоставила минные карты по территориям, где произошли взрывы. Он напомнил, что первые минные карты Армения передала в 2021 году.

По его словам, азербайджанские специалисты внимательно изучили эти документы. Их полезность, по оценке Баку, не превышает 25 процентов.

«После ноября 2020 года произошло около 400 минных инцидентов. Армения вообще не представила минные карты территорий, где произошли взрывы», — заявил Байрамов.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что мирный процесс между Азербайджаном и Арменией включает несколько направлений.

Он отметил, что в марте был согласован текст мирного соглашения. По словам Байрамова, Азербайджан ожидает от Армении исключения из Конституции территориальных претензий, а также упразднения Минской группы, необходимость в которой отпала после завершения конфликта.

«Мы следим за процессами. Есть контакты», — добавил министр.