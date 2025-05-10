ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку ждет от Армении открытия транспортного коридора и выполнения других обязательств
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов / Reuters
10 мая 2025 г.

Позиция Азербайджана по восстановлению транспортных коммуникаций остается неизменной. Об этом 10 мая в Баку заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Его заявление распространили государственные СМИ.

Он сообщил, что продолжаются контакты по вопросу делимитации армяно-азербайджанской границы. Работа над этим вопросом ведется на уровне комиссий под руководством заместителей премьер-министров двух стран.

Одним из ключевых направлений министр назвал открытие транспортных коммуникаций между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

«И здесь позиция Азербайджана очевидна. Мы ждем выполнения взятых Арменией в этом направлении обязательств», — подчеркнул Байрамов.

Министр также заявил, что Армения до сих пор не предоставила минные карты по территориям, где произошли взрывы. Он напомнил, что первые минные карты Армения передала в 2021 году.

По его словам, азербайджанские специалисты внимательно изучили эти документы. Их полезность, по оценке Баку, не превышает 25 процентов.

«После ноября 2020 года произошло около 400 минных инцидентов. Армения вообще не представила минные карты территорий, где произошли взрывы», — заявил Байрамов.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что мирный процесс между Азербайджаном и Арменией включает несколько направлений.

Он отметил, что в марте был согласован текст мирного соглашения. По словам Байрамова, Азербайджан ожидает от Армении исключения из Конституции территориальных претензий, а также упразднения Минской группы, необходимость в которой отпала после завершения конфликта.

«Мы следим за процессами. Есть контакты», — добавил министр.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us