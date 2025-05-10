Израильские военные самолеты нанесли удар по палатке, в которой проживала семья Талиб в районе Сабра на юге города Газа. Об этом сообщили медицинские источники. В результате атаки погибли мать, отец и трое их детей.

Еще один палестинец погиб в районе Туффах в восточной части города Газа в результате израильского обстрела.

В районе Шуджайя армия Израиля нанесла массированные авиационные и наземные удары по жилым домам.

На северном побережье Рафаха израильские военнослужащие открыли огонь, в результате которого погиб палестинский ребенок.

В западной части Рафаха артиллерийский обстрел по месту скопления мирных жителей привел к ранению двух человек.

Очевидцы сообщили, что в течение всей ночи израильская армия наносила периодические артиллерийские удары по району Абсан аль-Кабира к востоку от Хан-Юнуса, а также по северной части лагеря беженцев Нусейрат.

По данным Министерства здравоохранения в секторе Газа, число погибших в результате израильских атак с 7 октября 2023 года достигло 52 810 человек. Только за последние сутки в результате новых ударов погибли 23 палестинца, еще 124 получили ранения.

С 18 марта, после нарушения соглашения о прекращении огня, вступившего в силу 19 января, число погибших увеличилось до 2 701, раненых — до 7 432.

Общее число раненых с начала атак Израиля достигло 119 473. Под завалами разрушенных зданий, по данным властей Газы, остаются тела тысяч погибших.