ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль истребляет палестинцев семьями
Израильская армия нанесла удары по жилым районам сектора Газа, в результате которых погибли 7 палестинцев, в том числе семья из пяти человек
Израиль истребляет палестинцев семьями
За последние сутки в результате новых ударов погибли 23 палестинца / Reuters
10 мая 2025 г.

Израильские военные самолеты нанесли удар по палатке, в которой проживала семья Талиб в районе Сабра на юге города Газа. Об этом сообщили медицинские источники. В результате атаки погибли мать, отец и трое их детей.

Еще один палестинец погиб в районе Туффах в восточной части города Газа в результате израильского обстрела.

В районе Шуджайя армия Израиля нанесла массированные авиационные и наземные удары по жилым домам.

На северном побережье Рафаха израильские военнослужащие открыли огонь, в результате которого погиб палестинский ребенок.

В западной части Рафаха артиллерийский обстрел по месту скопления мирных жителей привел к ранению двух человек.

Очевидцы сообщили, что в течение всей ночи израильская армия наносила периодические артиллерийские удары по району Абсан аль-Кабира к востоку от Хан-Юнуса, а также по северной части лагеря беженцев Нусейрат.

По данным Министерства здравоохранения в секторе Газа, число погибших в результате израильских атак с 7 октября 2023 года достигло 52 810 человек. Только за последние сутки в результате новых ударов погибли 23 палестинца, еще 124 получили ранения.

С 18 марта, после нарушения соглашения о прекращении огня, вступившего в силу 19 января, число погибших увеличилось до 2 701, раненых — до 7 432.

Общее число раненых с начала атак Израиля достигло 119 473. Под завалами разрушенных зданий, по данным властей Газы, остаются тела тысяч погибших.

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