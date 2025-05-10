Вооруженные силы Пакистана 10 мая объявили о начале операции «Прочная стена» против Индии. В заявлении Исламабада подчеркивается, что цель операции — «защита суверенитета страны и ее граждан».

СМИ Пакистана сообщают, что армия нанесла удары по ряду индийских военных объектов. Среди целей — авиабазы Удхампур и Патханкот, а также склад боеприпасов. По данным телеканала Geo TV, Пакистан провел кибератаку, в результате которой была нарушена работа 70% электросетей Индии. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Некоторые источники утверждают, что премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф провел срочное заседание Национального командования. Однако министр обороны Хваджа Асиф опроверг эту информацию.

Министерство обороны Индии назвало действия Пакистана «неприемлемыми» и в ответ нанесло ракетные удары по трем авиабазам на территории Пакистана — Нур-Хан, Мюрид и Шоркот. Одна из целей находилась недалеко от Исламабада, сообщают пакистанские военные.

Индийская армия приведена в состояние боевой готовности. Отмечается переброска дополнительных войск к границе с Пакистаном.

Госсекретарь США Марко Рубио провел отдельные разговоры с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром и главнокомандующим пакистанской армии Асимом Муниром. Госдепартамент сообщил, что Рубио призвал обе стороны к деэскалации и предложил посредничество США для предотвращения дальнейших столкновений.

Обстановка в регионе обострилась после теракта 22 апреля в Пахалгаме на территории Индии, в результате которого погибли 26 человек. Индия обвинила в нападении пакистанскую сторону.

6 мая индийские вооруженные силы нанесли ракетные удары по территории Пакистана, включая районы в Азад Кашмире. Нью-Дели утверждает, что были поражены девять «террористических целей».

Однако Исламабад заявляет, что удары пришлись по гражданской инфраструктуре — в результате погибли восемь человек, в том числе ребенок, 35 получили ранения, двое пропали без вести.