Иран в ближайшее время передаст России пусковые установки Fath-360, предназначенные для запуска баллистических ракет малой дальности. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в западных службах безопасности.

Собеседники агентства подчеркнули, что эта поставка усилит наступательные возможности России и подтвердит углубляющееся военное сотрудничество между Москвой и Тегераном.

По информации Reuters, сами ракеты были отправлены в Россию еще в сентябре 2024 года на девяти российских судах, находящихся под санкциями. Тогда пусковые установки в поставку не входили.

Несколько представителей западных разведслужб и один региональный чиновник сообщили агентству на условиях анонимности, что передача установок Fath-360 неизбежна. Они отказались раскрывать дополнительные детали.

Военные аналитики, с которыми пообщались журналисты Reuters, считают, что установки с дальностью до 120 км дадут российским силам новые возможности для ударов по украинским позициям, приграничным городам и военным объектам.

По их словам, это позволит России сохранить высокоточные ракеты типа «Искандер» для атак по стратегическим целям в глубине украинской территории.

Иран и Россия продолжают отрицать факт поставок иранского вооружения для поддержки войны против Украины. Однако США, Украина и Европейский союз заявляют, что Тегеран уже передал Москве тысячи беспилотников и артиллерийских снарядов.

Командующий Центральным командованием Вооруженных сил США генерал Кристофер Каволи в апреле сообщил Конгрессу, что Иран поставил России более 400 баллистических ракет малой дальности. При этом других разновидностей баллистических ракет, по данным Reuters, пока передано не было.

Reuters отмечает, что передача пусковых установок может осложнить усилия администрации президента США Дональда Трампа по установлению перемирия и началу переговоров с Москвой.