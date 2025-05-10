ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Хегсет не поедет в Израиль
Визит министра обороны США Пита Хегсета в Израиль перенесли из-за участия в поездке президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку, сообщил Пентагон
Хегсет не поедет в Израиль
Пит Хегсет / Reuters
10 мая 2025 г.

Министерство обороны США объявило об отсрочке визита главы ведомства Пита Хегсета в Израиль, запланированного на следующую неделю. Как пояснил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл, перенос связан с необходимостью сопровождения президента Дональда Трампа в его региональном турне.

«Министр обороны примет участие в поездке с президентом Трампом по Ближнему Востоку на следующей неделе. Его визит в Израиль не отменен, а лишь перенесен», — написал Парнелл в соцсети X.

Он добавил, что Хегсет по-прежнему намерен посетить Израиль в будущем и с нетерпением ждет этой поездки.

Ранее журналист Амихай Штайн сообщил, что визит министра был отменен. Однако в Пентагоне эту информацию опровергли.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что президент Дональд Трамп посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты с 13 по 16 мая.

Журналист армейского радио Израиля Янир Козин со ссылкой на источники в окружении Трампа ранее сообщил, что президент США прекратил прямые контакты с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

По его данным, решение принято после того, как ближайшие советники американского лидера заявили министру по стратегическим делам Израиля Рону Дермеру, что Трамп считает себя «объектом манипуляций» со стороны Нетаньяху.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us