Министерство обороны США объявило об отсрочке визита главы ведомства Пита Хегсета в Израиль, запланированного на следующую неделю. Как пояснил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл, перенос связан с необходимостью сопровождения президента Дональда Трампа в его региональном турне.

«Министр обороны примет участие в поездке с президентом Трампом по Ближнему Востоку на следующей неделе. Его визит в Израиль не отменен, а лишь перенесен», — написал Парнелл в соцсети X.

Он добавил, что Хегсет по-прежнему намерен посетить Израиль в будущем и с нетерпением ждет этой поездки.

Ранее журналист Амихай Штайн сообщил, что визит министра был отменен. Однако в Пентагоне эту информацию опровергли.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что президент Дональд Трамп посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты с 13 по 16 мая.

Журналист армейского радио Израиля Янир Козин со ссылкой на источники в окружении Трампа ранее сообщил, что президент США прекратил прямые контакты с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

По его данным, решение принято после того, как ближайшие советники американского лидера заявили министру по стратегическим делам Израиля Рону Дермеру, что Трамп считает себя «объектом манипуляций» со стороны Нетаньяху.