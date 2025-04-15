Китайские власти распорядились, чтобы национальные авиакомпании отказались от новых поставок самолетов американской компании Boeing. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Пекин также потребовал прекратить закупки оборудования и комплектующих у американских производителей. Такое решение принято после вступления в силу повышенных пошлин на американские товары, которые с 12 апреля составляют до 125%.

Как отмечает агентство, эти меры более чем в два раза увеличивают стоимость американских самолетов и запчастей. В условиях резкого подорожания покупка техники Boeing становится невыгодной для китайских перевозчиков.

При этом власти Китая готовы оказать поддержку авиакомпаниям, которые арендуют самолеты Boeing и сталкиваются с ростом расходов, сообщили источники Bloomberg.

До объявления о запрете китайские авиакомпании готовились принять около десяти новых лайнеров Boeing 737 Max.

На фоне новости акции Boeing на предварительных торгах снизились на 4,6%. С начала года бумаги компании подешевели на 10% по состоянию на 14 апреля.

КНР уже объявила о введении 84% тарифов на все американские товары. Власти Поднебесной подчеркивают, что не стремятся к эскалации, но готовы к ней, если США продолжат давление. По словам представителя китайского МИД Линь Цзяня, «американская стратегия не получит поддержки и закончится провалом».

На фоне ослабления юаня и рекордной волатильности рынков Китай демонстрирует, что наращивать давление может и в других плоскостях. Один из главных рычагов — ограничение экспорта стратегически важных редкоземельных металлов. США зависят от них в производстве электроники, оборонной продукции и энергетики. В случае полного запрета поставок Пекин способен остановить цепочки поставок в критических отраслях американской экономики.