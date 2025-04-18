ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Китай отверг обвинения Зеленского
МИД Китая назвал необоснованным заявление Владимира Зеленского о поставках китайского оружия России и отверг обвинения в адрес Пекина
Китай отверг обвинения Зеленского
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь / Reuters
18 апреля 2025 г.

Китай отверг обвинения президента Украины Владимира Зеленского о поставках оружия российской армии. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге, передает ТАСС.

«Китай никогда не предоставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта и всегда строго контролировал экспорт продукции двойного назначения. КНР твердо выступает против необоснованных обвинений и политических манипуляций», — сказал Линь Цзянь.

Ранее, 17 апреля, Зеленский заявил, что Китай якобы поставляет оружие России. В качестве источника он сослался на «общую информацию» от Службы безопасности Украины и разведки. Деталей он не привел, но пообещал «очень подробно рассказать» об этом на следующей неделе.

«Мы наконец получили информацию, что Китай поставляет оружие Российской Федерации. На сегодня у нас есть общие данные от Службы безопасности, от разведок — о порохе, артиллерии», — заявил он.

Президент Украины также отметил, что, по имеющейся информации, «представители Китая занимаются производством части оружия на территории России». Зеленский напомнил, что в ходе его разговора с председателем КНР Си Цзиньпином тот пообещал, что Китай не будет продавать и поставлять оружие в Россию.

«Но, к сожалению, мы сейчас видим другую информацию. У нас уже есть факты, подтверждающие эту работу Китая и России, направленную на усиление их обороноспособности», — добавил он.

Официально Китай с начала полномасштабной войны в Украине придерживается нейтральной позиции и выступает за переговоры между сторонами.

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