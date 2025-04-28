Американские вузы пошли на беспрецедентный шаг: ведущие университеты, включая Гарвард, Колумбийский, Стэнфордский и крупнейшие частные исследовательские центры, тайно создали коллектив для борьбы с давлением администрации Дональда Трампа. Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), переговоры активизировались после того, как Белый дом направил Гарварду список требований, воспринятый академическим сообществом как угроза университетской автономии.

В коллектив вошли президенты университетов, члены советов попечителей и топ-менеджеры. Они разрабатывают единую стратегию на случай сокращения финансирования или ужесточения регуляций, чтобы не допустить, чтобы отдельные вузы пошли на уступки и тем самым создали опасные прецеденты для всей отрасли.

Администрация Трампа активно использует угрозу заморозки миллиардных грантов, прикрываясь необходимостью борьбы с антисемитизмом в университетах. При этом, как утверждают источники WSJ, Белый дом прямо предупредил руководство одного из вузов не координировать сопротивление с другими.

Участники договорились не уступать в ключевых вопросах: управлении приемной кампанией, найме преподавателей и формировании учебных программ. Один из участников заметил: «Нашим университетам по триста лет, а Трамп находится у власти всего три месяца».

Президент Американского совета по образованию Тед Митчелл приветствовал переговоры, отметив, что «обмен опытом помогает вузам выработать четкие «красные линии» в отношениях с правительством».

Между тем правительственная рабочая группа по борьбе с антисемитизмом уже добилась уступок от Колумбийского университета. Но он остается единственным исключением. Остальные вузы ответили отказом. Однако академики опасаются давления в вопросах приема иностранных студентов и преподавателей, что может ударить по доходам и научным программам.

Пока сопротивление носит закрытый характер, но его масштабы растут. Уже более 500 лидеров образовательных учреждений подписали коллективное заявление против вмешательства правительства, уточняет WSJ. А факультеты ряда крупных университетов, включая Мичиганский и Ратгерский, приняли резолюции с призывом к сопротивлению.



