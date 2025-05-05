ВОЙНА В ГАЗЕ
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Автомобиль Франциска передадут Газе
Машину папы римского превратят в мобильный госпиталь — таким было его последнее желание
Автомобиль Франциска передадут Газе
Папа римский Франциск во время визита в Палестину в 2014 году / Reuters
5 мая 2025 г.

Один из автомобилей папы римского Франциска, использовавшийся во время его визита на Святую землю в 2014 году, по его последней воле будет переоборудован в мобильный госпиталь для детей Газы. 

Машину оснастят вакцинаторами, средствами экстренной помощи, диагностическим оборудованием и наборами для наложения швов. Организация «Каритас Иерусалим», которой понтифик поручил эту миссию еще при жизни, начнет работу, как только появится гуманитарный доступ к Газе.

«Это не просто транспорт», — заявил Питер Бруне из шведского отделения «Каритас». — «Это послание: мир не забыл о детях Газы».

Для небольшой католической общины Газы папа Франциск был не только духовным лидером, но и ежевечерним голосом, их связующим звеном с внешним миром. Около 300 прихожан укрылись от израильской агрессии в католический церкви в центре Газы. Израиль разрушил большую часть эксклава, ракеты взрывались и у христианского прихода, разрушив часть построек комплекса.

Папа римский Франциск неоднократно призывал Израиль остановить кровопролитие и открыто осуждал израильские военные действия, называя их геноцидом.

«Папа Франциск звонил каждый вечер, спрашивал, что мы ели, есть ли вода, ранен ли кто-то», — рассказал NPR представитель Церкви Святого Семейства в Газе Джордж Антон.

«Он не пропускал ни одного вечера, даже в Сочельник», — отметил священнослужитель.

В одном из видео, снятом в январе, Франциск звонит по видеосвязи и спрашивает, чем питалась община. Ответ: «Куриные крылышки!» — редкая радость на фоне нехватки еды.

Последний звонок прозвучал за два дня до его смерти в апреле. 

«Он сказал нам не бояться и пообещал, что всегда будет с нами», — вспоминает Антон. — «Теперь мы чувствуем себя сиротами».

В память о нем по улицам разрушенной Газы поедет его автомобиль, превращенный в госпиталь — последняя помощь Франциска палестинцам.


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