Лидер ультраконсервативной партии AUR и фаворит президентских выборов в Румынии Джордже Симион в интервью The Telegraph накануне голосования резко отверг обвинения в пророссийских взглядах и назвал Владимира Путина «военным преступником и диктатором». По его словам, Россия нарушила международные договоры и развязала агрессию против независимого государства. «Он отправил оружие и танки в Украину — это война», — заявил Симион.

Несмотря на обвинения оппонентов и запрет на въезд в Украину за «антиукраинскую деятельность», Симион заверил, что его политика не будет пророссийской. Он подчеркнул свою поддержку НАТО: «Мы хотим, чтобы альянс усилился на восточном фланге. Членство в НАТО жизненно важно для Румынии, Польши и стран Балтии». Также он заверил, что Румыния не покинет Евросоюз: «Мы здесь, чтобы остаться. Нас не вытолкнуть».

Кандидат обозначил свою внешнеполитическую ориентацию как близкую к курсу Дональда Трампа и заявил о полной поддержке мирных усилий нынешней американской администрации в войне в Украине. Вместе с тем он выступает против предоставления Киеву вооружений, включая комплексы Patriot, утверждая, что это «ставит под угрозу безопасность Румынии».

Симион представляет себя как «европейского MAGA-кандидата» и апеллирует к «традиционным ценностям и национальному суверенитету». Его победа может усилить правоконсервативный блок в ЕС, на фоне общего роста антиглобалистских настроений в Восточной Европе. Выборы в Румынии пройдут 19 мая, и по опросам Симион идет вровень с мэром Бухареста Никушором Даном, прозападным кандидатом.