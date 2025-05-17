Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил готовность поддержать проведение референдума об отказе республики от санкционной политики в отношении России. Об этом сообщает словацкий портал SME.

«Санкции подобны чуме, и я отвергаю политику санкций», — заявил глава правительства. По его мнению, ограничения нанесли ущерб Европе, тогда как Россия «успешно к ним адаптировалась».

Инициатива проведения референдума была выдвинута в начале мая внепарламентским «Словацким движением возрождения». Представители движения подали соответствующую петицию в канцелярию президента страны Петера Пеллегрини. Для передачи документа на рассмотрение необходимо собрать 350 тыс. подписей. По информации портала Dennik N, под виртуальной петицией уже поставили подписи около 400 тыс. человек.

Роберт Фицо занимает пост премьер-министра с октября 2023 года. С момента вступления в должность он остановил военную помощь Украине, оставив лишь гуманитарную. Фицо неоднократно выступал с критикой санкций против России, называя их вредными для интересов Европы.

9 мая он посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. По итогам переговоров он заявил, что Словакия наложит вето на любые инициативы ЕС по запрету импорта российских энергоресурсов. Он напомнил, что для введения европейских санкций требуется единогласие всех 27 государств-членов.

Визит Фицо в Москву вызвал резкую критику в странах ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что словацкий премьер «выбрал неправильную сторону истории».

В ответ Фицо подчеркнул, что Каллас не вправе «критиковать суверенного премьер-министра суверенного государства, который конструктивно подходит ко всем европейским вопросам».