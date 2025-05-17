ВОЙНА В ГАЗЕ
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Аббас потребовал от ХАМАС сдать оружие
На саммите Лиги арабских государств в Багдаде президент Палестины Махмуд Аббас призвал ХАМАС отказаться от контроля над Газой и передать оружие палестинской администрации
Аббас потребовал от ХАМАС сдать оружие
Президент Палестины Махмуд Аббас / Reuters
17 мая 2025 г.

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал ХАМАС отказаться от контроля над сектором Газа и сложить оружие. Об этом он заявил на 34-м саммите Лиги арабских государств, который проходит в столице Ирака, Багдаде.

«Мы призываем ХАМАС отказаться от контроля над Газой, а все группировки — передать свое оружие (палестинской) администрации», — сказал Аббас, комментируя атаки Израиля и планы по перемещению палестинцев.

Он подчеркнул, что палестинское дело сталкивается с экзистенциальной угрозой. «Геноцид в секторе Газа и поселения на Западном берегу — это проект колонизации», — заявил президент Палестины.

Аббас призвал к долгосрочному прекращению огня в Газе и освобождению всех пленных в рамках так называемого «арабского плана». Он также потребовал возобновления гуманитарной помощи в регион.

Президент Палестины предложил провести международную конференцию в Каире с целью финансирования и реализации плана восстановления сектора Газа.

Он заявил, что действия Израиля — убийства и принудительное перемещение — являются частью проекта, направленного на подрыв решения о создании двух государств.

«Мы хотим единую систему, единый закон и единую армию», — сказал Аббас. Он призвал к финансированию программ реформирования и развития на Западном берегу Иордана и в Иерусалиме.

Глава Палестины также объявил о готовности провести президентские и парламентские выборы в следующем году.

«Мы готовы провести президентские и парламентские выборы в следующем году, как только будут выполнены необходимые условия на Западном берегу Иордана, в секторе Газа и Иерусалиме. Мы продолжим реформировать государственные институты», — подчеркнул он.

Ожидается, что участники 34-го саммита ЛАГ в Багдаде дадут политическую оценку атакам Израиля в Газе, а также обсудят события в Ливане и Сирии.

Саммит проходит на фоне визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток. С 13 по 16 мая он посетил Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Вопреки ожиданиям, во время поездки американский лидер не выступил с призывом к прекращению огня. Напротив, Израиль усилил атаки на сектор Газа.

16 мая израильская армия объявила о начале операции «Колесница Гидеона». По заявлению военных, операция приведет к изгнанию палестинцев из Газы и установлению постоянного контроля над регионом.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, за последние три дня в Газе погибли более 400 человек.

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