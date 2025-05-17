Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью агентству «Анадолу» на полях неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Анталье отметил стратегическую важность Турции в обеспечении безопасности Европы.

«Турция играет очень важную роль в обеспечении региональной и европейской безопасности», — сказал глава эстонской дипломатии. Он подчеркнул, что Эстонию и Турцию связывают давние исторические связи, и многие эстонские семьи регулярно посещают Турцию, считая ее безопасным и красивым местом для отдыха.

Цахкна заявил, что Турция является стратегическим партнером Эстонии в рамках НАТО. По его словам, между двумя странами заключено множество соглашений в сфере оборонных закупок, включая крупнейшие в истории Эстонии контракты на поставку военной техники.

«Мы осознаем, что будем расширять сотрудничество. Турция — надежный партнёр, а Эстония нуждается в очень хорошо разработанных и надежных военных решениях», — отметил министр.

Он сообщил, что в следующем году Таллин увеличит оборонный бюджет до 5,4% ВВП. В этой связи, по его словам, стране необходим партнер, готовый оперативно и на равных условиях обеспечить Эстонию современной военной продукцией.

Министр подчеркнул, что между странами установлены доверительные отношения, и призвал турецкие и эстонские компании активнее инвестировать в экономику друг друга.

Цахкна также указал, что безопасность Европы немыслима без Украины, а действия России в Украине остаются главной угрозой для всей архитектуры европейской безопасности.

Он поддержал требование президента США Дональда Трампа о том, чтобы страны Европы увеличивали долю оборонных расходов.

«США в последние годы несли слишком большую нагрузку. Теперь мы, европейцы, должны сделать шаг навстречу. Я решительно поддерживаю давление президента Трампа», — заявил он.

По словам министра, вступление Швеции и Финляндии укрепило НАТО, а Балтийское море теперь стало «озером альянса». Цахкна напомнил, что на саммите в Вильнюсе два года назад было принято решение об увеличении оборонных расходов.

Касаясь переговоров в Турции, министр заявил, что отсутствие президента РФ Владимира Путина означает отказ от поддержки мира.

«Если Путин не принимает участия в переговорах, это значит, что он не поддерживает мир или прекращение огня», — сказал он.

Министр добавил, что готовность президента Украины Владимира Зеленского к личной встрече с Путиным в Турции заслуживает уважения, а сам состав российской делегации стал «пощечиной всем, кто хочет прочного и справедливого мира». По его словам, в таких условиях переговоры невозможно считать полноценными.

Глава МИД Эстонии также заявил, что Турция — самая сильная держава в крайне сложном регионе, охватывающем Газу, Сирию и Иран. Он подчеркнул, что Анкара играет ключевую роль в поддержании баланса, поиске решений и борьбе с терроризмом.

«Турция действительно защищает всю Европу», — заявил Цахкна.

Он также приветствовал новость о самороспуске террористической организации PKK и отметил, что Турция сыграла в этом решении важнейшую роль.