ТУРЦИЯ
3 мин чтения
Глава МИД Эстонии: Турция защищает всю Европу
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Турция играет решающую роль в обеспечении региональной и европейской безопасности
Глава МИД Эстонии: Турция защищает всю Европу
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна / AA
17 мая 2025 г.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью агентству «Анадолу» на полях неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Анталье отметил стратегическую важность Турции в обеспечении безопасности Европы.

«Турция играет очень важную роль в обеспечении региональной и европейской безопасности», — сказал глава эстонской дипломатии. Он подчеркнул, что Эстонию и Турцию связывают давние исторические связи, и многие эстонские семьи регулярно посещают Турцию, считая ее безопасным и красивым местом для отдыха.

Цахкна заявил, что Турция является стратегическим партнером Эстонии в рамках НАТО. По его словам, между двумя странами заключено множество соглашений в сфере оборонных закупок, включая крупнейшие в истории Эстонии контракты на поставку военной техники.

«Мы осознаем, что будем расширять сотрудничество. Турция — надежный партнёр, а Эстония нуждается в очень хорошо разработанных и надежных военных решениях», — отметил министр.

Он сообщил, что в следующем году Таллин увеличит оборонный бюджет до 5,4% ВВП. В этой связи, по его словам, стране необходим партнер, готовый оперативно и на равных условиях обеспечить Эстонию современной военной продукцией.

Министр подчеркнул, что между странами установлены доверительные отношения, и призвал турецкие и эстонские компании активнее инвестировать в экономику друг друга.

Цахкна также указал, что безопасность Европы немыслима без Украины, а действия России в Украине остаются главной угрозой для всей архитектуры европейской безопасности.

Он поддержал требование президента США Дональда Трампа о том, чтобы страны Европы увеличивали долю оборонных расходов.

«США в последние годы несли слишком большую нагрузку. Теперь мы, европейцы, должны сделать шаг навстречу. Я решительно поддерживаю давление президента Трампа», — заявил он.

По словам министра, вступление Швеции и Финляндии укрепило НАТО, а Балтийское море теперь стало «озером альянса». Цахкна напомнил, что на саммите в Вильнюсе два года назад было принято решение об увеличении оборонных расходов.

Касаясь переговоров в Турции, министр заявил, что отсутствие президента РФ Владимира Путина означает отказ от поддержки мира.

«Если Путин не принимает участия в переговорах, это значит, что он не поддерживает мир или прекращение огня», — сказал он.

Министр добавил, что готовность президента Украины Владимира Зеленского к личной встрече с Путиным в Турции заслуживает уважения, а сам состав российской делегации стал «пощечиной всем, кто хочет прочного и справедливого мира». По его словам, в таких условиях переговоры невозможно считать полноценными.

Глава МИД Эстонии также заявил, что Турция — самая сильная держава в крайне сложном регионе, охватывающем Газу, Сирию и Иран. Он подчеркнул, что Анкара играет ключевую роль в поддержании баланса, поиске решений и борьбе с терроризмом.

«Турция действительно защищает всю Европу», — заявил Цахкна.

Он также приветствовал новость о самороспуске террористической организации PKK и отметил, что Турция сыграла в этом решении важнейшую роль.

Истории
Европа и США пытаются договориться
Европа и США пытаются договориться
Польша выберет между либералом и консерватором
Польша выберет между либералом и консерватором
Турция опирается на молодежь
Турция опирается на молодежь
Турция требует остановить удары по Газе
Турция требует остановить удары по Газе
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
У Байдена нашли рак
У Байдена нашли рак
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
США установили для Ирана ядерный предел
США установили для Ирана ядерный предел
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us