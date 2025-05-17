Премьер-министр Ливана Наваф Салам провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 34-го саммита Лиги арабских государств, проходящего в Багдаде.

Как сообщили в канцелярии главы ливанского правительства, Салам категорически осудил продолжающиеся израильские атаки на территорию Ливана и призвал к их немедленному прекращению.

Он обратил внимание Гутерриша на то, что, несмотря на положения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, израильская армия сохраняет военное присутствие в ряде районов на ливанской стороне границы. По словам премьера, речь идет минимум о пяти точках, которые до сих пор остаются под израильским контролем.

Салам подчеркнул, что такие действия являются нарушением международных решений и подрывают стабильность в регионе.

Он также отметил важность деятельности Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) и выразил готовность к продолжению сотрудничества с миссией с целью поддержания безопасности вдоль «Голубой линии».

Несмотря на соглашение о прекращении огня от 27 ноября 2024 года, Израиль, по заявлению Ливана, систематически нарушает его условия.

«Голубая линия» — это временная демаркационная линия, установленная ООН в 2000 году после вывода израильских войск из Ливана. Она не является официальной границей, но используется для фиксации нарушений.

Резолюция 1701 Совета Безопасности ООН, принятая в 2006 году по итогам Второй ливанской войны, требует прекращения боевых действий, вывода израильской армии за пределы «Голубой линии», разоружения всех вооруженных формирований в Ливане, включая «Хезболлу», и размещения в южных районах страны армии Ливана и миротворческих сил ЮНИФИЛ.