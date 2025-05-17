Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил на 34-м саммите Лиги арабских государств, проходящем в Багдаде, и заявил, что Ближний Восток и весь мир переживают серьезные испытания.

Он подчеркнул, что основной трагедией остается ситуация в Газе.

«Никакие обстоятельства не могут оправдать коллективные страдания палестинского народа», — заявил глава ООН.

Гутерриш особо отметил, что Организация Объединенных Наций выступает против насильственного выселения палестинцев со своих земель.

Говоря о Ливане, он подтвердил поддержку его территориальной целостности, а в отношении Сирии подчеркнул необходимость уважения ее суверенитета и независимости.

В отношении Йемена генеральный секретарь призвал к установлению прямого диалога между сторонами конфликта для достижения мира.

По Судану Гутерриш выступил с требованием немедленно прекратить насилие.

Касаясь ситуации в Ливии, он отметил, что ООН продолжает взаимодействие с международными партнерами с целью завершения конфликта и восстановления стабильности.

В завершение своего выступления генеральный секретарь выразил поддержку правительству и народу Ирака.