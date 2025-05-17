ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
ООН: страдания палестинцев нельзя оправдать
Антониу Гутерриш заявил на саммите ЛАГ в Багдаде, что ничто не может оправдать коллективные страдания палестинского народа, и призвал прекратить насилие в Газе и других странах региона
ООН: страдания палестинцев нельзя оправдать
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш / Reuters
17 мая 2025 г.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил на 34-м саммите Лиги арабских государств, проходящем в Багдаде, и заявил, что Ближний Восток и весь мир переживают серьезные испытания.

Он подчеркнул, что основной трагедией остается ситуация в Газе.

«Никакие обстоятельства не могут оправдать коллективные страдания палестинского народа», — заявил глава ООН.

Гутерриш особо отметил, что Организация Объединенных Наций выступает против насильственного выселения палестинцев со своих земель.

Говоря о Ливане, он подтвердил поддержку его территориальной целостности, а в отношении Сирии подчеркнул необходимость уважения ее суверенитета и независимости.

В отношении Йемена генеральный секретарь призвал к установлению прямого диалога между сторонами конфликта для достижения мира.

По Судану Гутерриш выступил с требованием немедленно прекратить насилие.

Касаясь ситуации в Ливии, он отметил, что ООН продолжает взаимодействие с международными партнерами с целью завершения конфликта и восстановления стабильности.

В завершение своего выступления генеральный секретарь выразил поддержку правительству и народу Ирака.

Истории
Европа и США пытаются договориться
Европа и США пытаются договориться
Польша выберет между либералом и консерватором
Польша выберет между либералом и консерватором
Турция опирается на молодежь
Турция опирается на молодежь
Турция требует остановить удары по Газе
Турция требует остановить удары по Газе
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
У Байдена нашли рак
У Байдена нашли рак
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
США установили для Ирана ядерный предел
США установили для Ирана ядерный предел
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us