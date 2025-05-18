ВОЙНА В ГАЗЕ
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Сто смертей за ночь: в Дохе — переговоры, в Газе — авиаудары
Налет на палаточный лагерь в Хан-Юнусе, обстрел госпиталей и десятки убитых — в момент, когда посредники пытаются добиться перемирия
Сто смертей за ночь: в Дохе — переговоры, в Газе — авиаудары
/ Reuters
18 мая 2025 г.

Израильские авиаудары по Газе за ночь с 17 на 18 мая унесли жизни как минимум 100 человек, включая женщин, детей и журналистов. Особенно разрушительным оказался налет на палаточный лагерь в Хан-Юнусе, где проживали перемещенные семьи. Пожары охватили десятки укрытий, медики зафиксировали массовую гибель целых семей, включая брата и племянников одного из лидеров ХАМАС Закарии Синвара.

По словам представителей палестинского Минздрава, система здравоохранения в Газе практически разрушена: Индонезийская больница прекратила работу, Шифа переполнена, а 75% карет «скорой помощи» выведены из строя из-за нехватки топлива. Госпитали просят срочно сдавать кровь, но даже это не покрывает объем поступающих раненых.

На фоне эскалации в Дохе продолжаются непрямые переговоры Израиля и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США. По данным Reuters, обсуждаются варианты либо прекращения войны, либо временного перемирия с обменом заложников. ХАМАС якобы предложил передать половину израильских пленников в обмен на двухмесячное перемирие и освобождение палестинцев из тюрем, но официальный Тель-Авив пока настаивает на демилитаризации Газы и изгнании ХАМАС.

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