Израильские авиаудары по Газе за ночь с 17 на 18 мая унесли жизни как минимум 100 человек, включая женщин, детей и журналистов. Особенно разрушительным оказался налет на палаточный лагерь в Хан-Юнусе, где проживали перемещенные семьи. Пожары охватили десятки укрытий, медики зафиксировали массовую гибель целых семей, включая брата и племянников одного из лидеров ХАМАС Закарии Синвара.

По словам представителей палестинского Минздрава, система здравоохранения в Газе практически разрушена: Индонезийская больница прекратила работу, Шифа переполнена, а 75% карет «скорой помощи» выведены из строя из-за нехватки топлива. Госпитали просят срочно сдавать кровь, но даже это не покрывает объем поступающих раненых.

На фоне эскалации в Дохе продолжаются непрямые переговоры Израиля и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США. По данным Reuters, обсуждаются варианты либо прекращения войны, либо временного перемирия с обменом заложников. ХАМАС якобы предложил передать половину израильских пленников в обмен на двухмесячное перемирие и освобождение палестинцев из тюрем, но официальный Тель-Авив пока настаивает на демилитаризации Газы и изгнании ХАМАС.