ВОЙНА В ГАЗЕ
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Трамп озаботился голодом в Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Газе люди умирают от голода и пообещал заняться этой проблемой
Трамп озаботился голодом в Газе
Президент США Дональд Трамп / Reuters
17 мая 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в секторе Газа складывается гуманитарная катастрофа, и пообещал заняться решением проблемы нехватки продовольствия.

«Я начал работать над этим вопросом. Это глубокая проблема, но мы ее решим», — сказал он в интервью телеканалу Fox News перед вылетом из ОАЭ, последнего пункта своего ближневосточного турне.

По словам президента, три лидера, с которыми он встретился в ходе поездки, обратили его внимание на ситуацию в Газе и резкий дефицит продовольствия.

«Мы хотим позаботиться о людях. Послушайте, люди голодают»— подчеркнул он.

Трамп не уточнил, какие шаги будут предприняты, но заверил, что США не останутся в стороне.

На фоне резкого обострения в Газе и начала израильской операции «Колесница Гидеона» заявления американского лидера прозвучали как первый публичный сигнал о возможной гуманитарной инициативе Вашингтона.

Ранее Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что за последние три дня в секторе Газа погибли более 400 человек. Израильские силы начали масштабное наступление, сопровождаемое принудительным перемещением населения и блокированием поставок гуманитарной помощи.

Трамп не уточнил, каким образом США намерены реагировать на действия Израиля, но пообещал сосредоточиться на прекращении страданий гражданского населения.

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