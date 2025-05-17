Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что в понедельник, 19 мая, утром состоится его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

«Темами переговоров будут прекращение «кровавой бани», которая убивает, в среднем, больше пяти тысяч российских и украинских солдат в неделю, а также торговля», — написал Трамп.

По словам американского президента, после разговора с Путиным он планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и «разными членами НАТО».

Ранее, после российско-украинских переговоров в Стамбуле, Зеленский, находившийся тогда вместе с европейскими лидерами, уже связывался с Трампом и рассказал ему о результатах встречи. С Путиным у Трампа прямых контактов на тот момент не было.

Позже Трамп пригрозил введением новых санкций в отношении России, если мирные переговоры с Украиной не приведут к соглашению.

По его словам, экономическая ситуация в России уже сейчас крайне сложная, а новые санкции станут для нее разрушительными.

«У них сейчас тяжелые времена в экономике. Цены на нефть низкие», — отметил американский президент.

Трамп выразил уверенность, что сможет добиться мира между Москвой и Киевом. Он сослался на «очень хорошие отношения» с Путиным и предположил, что российский лидер устал от войны.

Предыдущий телефонный разговор между двумя лидерами состоялся 18 марта.