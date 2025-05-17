ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Лавров и Рубио обсудили переговоры в Стамбуле
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили итоги переговоров России и Украины в Стамбуле и подтвердили готовность к дальнейшим контактам
Лавров и Рубио обсудили переговоры в Стамбуле
Сергей Лавров и Марко Рубио / Reuters
17 мая 2025 г.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио итоги состоявшихся накануне мирных переговоров между Россией и Украиной.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, разговор состоялся 17 мая по инициативе американской стороны.

«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по итогам состоявшихся накануне в Стамбуле российско-украинских переговоров», — говорится в официальном сообщении.

В МИД РФ отметили, что Марко Рубио приветствовал достигнутые договоренности, в частности об обмене военнопленными, а также о подготовке каждой из сторон своего видения условий, необходимых для выхода на перемирие.

«Он подчеркнул готовность Вашингтона и далее содействовать поискам урегулирования», — указано в заявлении.

Сергей Лавров, в свою очередь, «отметил позитивную роль США, способствовавших тому, что Киев в конечном итоге принял предложение президента России Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров».

Министр также подтвердил «готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами в этом контексте».

Кроме украинской темы, в ходе беседы были затронуты и другие международные и региональные проблемы.

По информации МИД, собеседники «обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов».

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