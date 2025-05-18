ТУРЦИЯ
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Турция почтила память жертв крымской и черкесской депортаций
МИД Турции напомнил о трагедии крымских татар и черкесов, выразив поддержку в сохранении их идентичности и прав на родине
Турция почтила память жертв крымской и черкесской депортаций
18 мая 2025 г.

Министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление по случаю годовщин депортаций крымских татар и черкесов, подчеркнув, что эти трагедии остаются незаживающими ранами в коллективной памяти народов.

«81 год назад крымские татары были насильственно вырваны из своей родины и депортированы в бесчеловечных условиях, от которых многие погибли», — говорится в заявлении.

Ведомство отметило, что спустя десятилетия их права так и не были восстановлены, а незаконная аннексия Крыма лишь усугубила страдания.

Турция, подчеркнули в МИД, и впредь будет поддерживать крымских татар в их стремлении жить на родной земле, сохраняя свою идентичность, безопасность и благополучие.

Кроме того, Анкара напомнила о 161-й годовщине черкесской трагедии — массового изгнания народов Кавказа, в ходе которого тысячи людей погибли при насильственном переселении.

«Мы разделяем боль крымских татар и братских кавказских народов, вспоминая с уважением всех погибших в этих трагических событиях, оставивших неизгладимый след в истории человечества», — заключили в ведомстве.

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