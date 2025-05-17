ПОЛИТИКА
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В Финляндии столкнулись два вертолета
Два вертолета, следовавшие из Таллинна в Кокемяки, столкнулись в воздухе и упали на западе Финляндии
В Финляндии столкнулись два вертолета
В Финляндии столкнулись два вертолета / Reuters
17 мая 2025 г.

На западе Финляндии произошла авиакатастрофа — два гражданских вертолета столкнулись в воздухе и упали в лесистой местности недалеко от городка Эура, к северу от Турку.

Как сообщает финская телерадиокомпания Yle, авария произошла около 13:30 по местному времени. По словам очевидцев, вертолеты летели слишком близко друг к другу. Один из них внезапно изменил траекторию, что и привело к столкновению.

Полиция Финляндии сообщила, что оба вертолета следовали из Таллинна, столицы Эстонии, в аэропорт в Кокемяки. В одном находились два человека, в другом — трое. Эстонское издание Postimees пишет, что пассажирами были эстонские бизнесмены.

На данный момент неизвестно, выжил ли кто-либо после падения.

В авиационном клубе города Пори рассказали, что вертолеты доставляли гостей на частное мероприятие в Кокемяки. Всего туда должны были прилететь около 50 участников на вертолетах и легкомоторных самолетах.

На месте крушения работают службы спасения и полиция. Журналистов пока не допускают к эпицентру аварии.

Ранее в мае в финской Лапландии недалеко от Рованиеми потерпел крушение истребитель Hornet. В марте в Германии разбился легкомоторный самолет — пилот погиб.

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