ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль разворачивает план по захвату Газы
Армия Израиля начала реализацию утвержденного Кабинетом безопасности плана по установлению постоянной оккупации сектора Газа
Израиль разворачивает план по захвату Газы
Израильская армия в Газе / Reuters
17 мая 2025 г.

Израильская армия объявила о начале реализации утвержденного Кабинетом безопасности плана, направленного на расширение и закрепление постоянной оккупации сектора Газа.

Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на военные источники, армия провела масштабные атаки и мобилизовала силы для захвата стратегических районов в Газе.

«Армия Израиля провела масштабные атаки и мобилизовала силы для захвата стратегических районов в секторе Газа в рамках начальных этапов операции «Колесница Гидеона» и расширения кампании в Газе для достижения всех целей войны, включая освобождение пленных и разгром ХАМАС», — говорится в сообщении.

Наступление включает углубление военного контроля над территорией и принудительное перемещение палестинского населения в южные районы сектора.

Издание отмечает, что в рамках операции Израиль намерен «завоевать» Газу, лишить ХАМАС контроля над поставками гуманитарной помощи, переместить гражданское население и удерживать захваченные территории.

Ранее источники сообщали, что реализация плана начнется в случае провала переговоров об обмене пленными до окончания визита президента США Дональда Трампа в регион, который проходил с 13 по 16 мая.

По данным израильских СМИ, утвержденный Кабинетом безопасности план состоит из трех этапов и предусматривает установление постоянного израильского контроля над Газой, где военные действия продолжаются уже 19 месяцев.

Около 70% территории сектора Израиль объявил «запретной зоной» для палестинцев.

Согласно докладу Европейско-средиземноморской обсерватории по правам человека, базирующейся в Швейцарии, текущая фаза наступления стала самой масштабной и разрушительной с начала массированных израильских атак на Газу.

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