Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о критической нехватке медикаментов и медицинского оборудования в Газе. По данным организации, 43% основных лекарств, включая обезболивающие и антибиотики, полностью отсутствуют. Запасы 64% медицинских материалов и 42% вакцин также исчерпаны.

«У нас нулевые запасы», — заявила региональный директор ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ханан Балкхи. «Представьте себе хирурга, которому нужно вправить перелом без анестезии, без капельницы, без стерильных бинтов. Это реальность, с которой мы сталкиваемся».

Балкхи подтвердила, что 51 грузовик с гуманитарной помощью по-прежнему ожидает разрешения на въезд в Газу через город Эль-Ариш и с территории оккупированного Западного берега.

Израиль, осадивший эксклав в октябре 2023 года, в марте текущего года ввел тотальную блокаду сектора. Тель-Авив запретил ввоз гуманитарной помощи, включая критически важные медикаменты и даже бинты. В середине мая под международным давлением Израиль лишь на короткое время открыл доступ для части гуманитарных грузов, однако среди них не было поставок от ВОЗ.

По словам Ахмеда Зуетена, регионального директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, особенно страдают пациенты с хроническими заболеваниями — диабетом, онкологией, болезнями сердца и почек.

«Даже в условиях войны людям нужны лекарства. Они не могут ждать», — подчеркнул врач.

Несмотря на международные призывы к прекращению огня, Израиль продолжает военную операцию, в результате которой, по последним данным, погибли почти 54 тыс. палестинцев, большинство из них — женщины и дети. Только за последние два месяца были убиты свыше 4 тыс. палестинцев.

ВОЗ также отказалась участвовать в альтернативной схеме распределения помощи, предложенной при поддержке США фондом Gaza Humanitarian Foundation, сославшись на отсутствие нейтралитета и риски для гражданского населения. Израиль отказывается пропускать грузовики с гуманитарной помощью от ООН и ВОЗ, требуя, чтобы распределением грузов занимались американские организации.



