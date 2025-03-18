Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что жертвы среди гражданского населения в результате ночных атак Израиля на Газу ужасают.

В соцсети X он написал: «Жертвы среди гражданского населения в результате ночных израильских атак ужасают».

Лэмми призвал стороны возобновить переговоры по обмену заключенными, увеличению объема гуманитарной помощи для Газы и окончательному прекращению конфликта.

«Путь к безопасности для израильтян и палестинцев – это дипломатия, а не новое кровопролитие», – отметил он.

Выступая в парламенте 17 марта, Лэмми заявил, что Израиль уже 15 дней препятствует доставке гуманитарной помощи в Газу.

«Это нарушение международного права», – подчеркнул министр.

По данным Министерства здравоохранения Газы, только за утро из-за израильских атак погибли 404 человека.

Израильская армия подвергла интенсивным бомбардировкам жилые районы, палаточные лагеря для беженцев, школы, в которых укрывались перемещенные палестинцы, а также жилые дома.

Канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что удары были нанесены по распоряжению Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.