ПОЛИТИКА
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Байден вышел с заявлениями
В своем первом интервью после ухода с поста экс-президент США осудил подход администрации Трампа к переговорам с Россией и отношениям с союзниками по НАТО
Байден вышел с заявлениями
/ Reuters
7 мая 2025 г.

Джо Байден в первом интервью после ухода из Белого дома заявил, что его преемник Дональд Трамп потакает президенту РФ Владимиру Путину, якобы настаивая на территориальных уступках со стороны Украины. «Это современное (Байден проводит параллели с политикой британского премьера Чемберлена накануне Второй мировой войны — ред.) умиротворение. Что вообще происходит? Какой президент так говорит?» — возмутился Байден в эфире BBC, комментируя предложение команды Трампа отдать часть украинской территории ради прекращения войны.

По словам Байдена, уступки не остановят войну: «Если мы позволим захватить чужую землю и считать, что на этом все закончится — это просто наивность».

Байден, которому недавно исполнилось 82, признал, что передал бразды власти Камале Харрис ближе к выборам 2024 года, и считает это «правильным решением».

Он также выразил тревогу по поводу ослабления влияния США в Европе. «Я опасаюсь, что союзники начнут сомневаться в нас», — заявил он, подчеркнув, что НАТО после Второй мировой было жизненно необходимо: «Союзы дают безопасность». Ранее министр обороны Пит Хегсет и вице-президент Джей Ди Вэнс обвиняли Европу в «сидении на шее США».

Также Байден заявил, что США «дали Украине все, что нужно для защиты».

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