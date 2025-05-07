ПОЛИТИКА
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Пашинян едет на Красную площадь
Армянский премьер подтвердил свое участие в параде Победы в Москве 9 мая, став одним из 29 зарубежных лидеров, присутствующих на торжестве
Пашинян едет на Красную площадь
Николай Пашинян / Reuters
7 мая 2025 г.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свое участие в параде Победы на Красной площади, который состоится 9 мая в Москве. Об этом глава армянского правительства сообщил в краткой беседе с журналистами.

«Да, я поеду в Москву», — лаконично ответил Пашинян на вопрос представителей прессы.

Как сообщает Арменпресс, армянский премьер еще 14 марта в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину о принятии приглашения и подготовке к участию в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Согласно имеющейся информации, на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать лидеры 29 государств, среди которых руководители стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии, а также ряда государств Азии, Африки и Латинской Америки. Среди них — Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, Китай, Конго, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Экваториальная Гвинея, Эфиопия.

Особо ожидаются три официальных визита — президента Венесуэлы Николаса Мадуро, председателя КНР Си Цзиньпина и генсека ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама. Индия, Никарагуа и ЮАР будут представлены на высоком уровне, хотя и не главами государств.

Участие Пашиняна в московских торжествах происходит на фоне сложных армяно-российских отношений последнего периода, связанных с изменением внешнеполитического курса Еревана и его стремлением к диверсификации международных связей.

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