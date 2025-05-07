Министерство иностранных дел Турции выступило с жестким заявлением в ответ на доклад о Турции за 2023-2024 годы, принятый сегодня, 7 мая, на пленарном заседании Европейского парламента. По мнению Анкары, документ содержит «искаженные, предвзятые и не соответствующие действительности утверждения против Турции».

«Мы отвергаем необоснованные оценки относительно политической динамики в нашей стране, нашей внешней политики и визита господина президента в Турецкую Республику Северного Кипра, сделанные учреждением, которое обеспечивает почву для пропаганды террористическим организациям и некоторым кругам, сделавшим антитурецкую позицию смыслом своего существования», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Турецкая сторона подчеркнула, что основным ожиданием Анкары на предстоящий период является то, что Европейский парламент «выполнит свой долг» для поддержания отношений с ЕС, включая процесс вступления, на основе взаимной выгоды.