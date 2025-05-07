Министры иностранных дел шести европейских стран — Исландии, Ирландии, Люксембурга, Норвегии, Словении и Испании — выразили глубокую обеспокоенность по поводу планов Израиля расширить военные операции в секторе Газа и установить там длительное присутствие. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном в среду.

«Мы, министры иностранных дел Исландии, Ирландии, Люксембурга, Норвегии, Словении и Испании, выражаем серьезную обеспокоенность сообщениями о планах Израиля расширить военные операции в Газе и установить длительное израильское присутствие в секторе. Это будет означать пересечение еще одной черты, ознаменует опасную новую эскалацию и поставит под угрозу любые перспективы жизнеспособного решения на основе сосуществования двух государств», — говорится в заявлении.

Группа подчеркнула, что дальнейшая военная эскалация только усугубит гуманитарный кризис в Газе и поставит под угрозу жизни остающихся заложников.

«Дальнейшая военная эскалация в Газе только усугубит и без того катастрофическую ситуацию для гражданского палестинского населения и будет угрожать жизням заложников, остающихся в плену», — отмечается в документе.

Главы внешнеполитических ведомств выразили решительное неприятие любых территориальных или демографических изменений в Газе, особенно действий, которые могут привести к принудительному перемещению населения, назвав такие действия нарушением международного права.

«Мы решительно отвергаем любые демографические или территориальные изменения в Газе, включая любые схемы, которые могут принудить или способствовать постоянному перемещению ее населения, что является нарушением международного права. Мы также решительно выступаем против системы, которая не обеспечивает доступ всего населения к гуманитарной помощи. Газа является неотъемлемой частью Государства Палестина, которое принадлежит палестинскому народу», — заявили они.

Ссылаясь на более чем двухмесячное ограничение гуманитарного доступа, дипломаты осудили израильскую блокаду помощи и коммерческих поставок в Газу и призвали к ее немедленному снятию.

«Более двух месяцев израильские власти блокируют всю гуманитарную помощь и коммерческие поставки, предназначенные для гражданского палестинского населения в Газе. Несмотря на неоднократные призывы к Израилю снять эти меры и содействовать оказанию помощи, Израиль вместо этого еще больше ужесточил, а не ослабил эти меры. Мы призываем Израиль немедленно снять блокаду», — подчеркивается в заявлении.

В заключение министры призвали к сдержанности, обеспечению гуманитарного доступа и возвращению к соглашению о прекращении огня.

«Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку решения на основе сосуществования двух государств — Израиля и Палестины, живущих бок о бок в мире и безопасности», — говорится в заявлении.

По данным Всемирного банка, около 2,4 млн человек в Газе полностью зависят от гуманитарной помощи. С 2 марта Израиль закрыл переходы в Газу для продовольственной, медицинской и гуманитарной помощи, усугубив и без того тяжелейший гуманитарный кризис в эксклаве.

С начала израильского вторжения в октябре 2023 года в Газе погибло более 52 600 палестинцев, большинство из которых — женщины и дети.

В ноябре Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе. Израиль также обвиняется в геноциде в Международном суде ООН за свою войну в палестинском эксклаве.