ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Президент Эрдоган поддержал Пакистан
В телефонном разговоре с пакистанским премьером турецкий лидер выразил солидарность с Пакистаном после индийских атак и поддержал предложение о международном расследовании теракта в Кашмире
Президент Эрдоган поддержал Пакистан
Шахбаз Шариф и Реджеп Тайип Эрдоган / AA
7 мая 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом для обсуждения обострившейся напряженности между Индией и Пакистаном, нападения, произошедшего в ночь на 6 мая, и текущих событий в регионе.

Как сообщили в администрации турецкого лидера, в ходе беседы Эрдоган выразил солидарность Турции с Пакистаном и передал соболезнования в связи с гибелью пакистанских граждан в результате атаки, пожелав скорейшего выздоровления раненым.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара поддерживает хладнокровную и сдержанную политику Исламабада в сложившейся ситуации. Он также назвал «уместным» предложение Пакистана о проведении беспристрастного, прозрачного и надежного международного расследования террористического акта в Джамму и Кашмире, ставшего причиной нынешней эскалации.

Эрдоган заявил о готовности Турции сделать все возможное для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности и сообщил, что дипломатические контакты по этому вопросу будут продолжены.

Телефонный разговор состоялся на фоне резкого обострения индо-пакистанских отношений после того, как Индия нанесла ракетные удары по территории Пакистана, в результате чего, по последним данным, погиб 31 человек.

 

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us