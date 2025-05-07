Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом для обсуждения обострившейся напряженности между Индией и Пакистаном, нападения, произошедшего в ночь на 6 мая, и текущих событий в регионе.

Как сообщили в администрации турецкого лидера, в ходе беседы Эрдоган выразил солидарность Турции с Пакистаном и передал соболезнования в связи с гибелью пакистанских граждан в результате атаки, пожелав скорейшего выздоровления раненым.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара поддерживает хладнокровную и сдержанную политику Исламабада в сложившейся ситуации. Он также назвал «уместным» предложение Пакистана о проведении беспристрастного, прозрачного и надежного международного расследования террористического акта в Джамму и Кашмире, ставшего причиной нынешней эскалации.

Эрдоган заявил о готовности Турции сделать все возможное для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности и сообщил, что дипломатические контакты по этому вопросу будут продолжены.

Телефонный разговор состоялся на фоне резкого обострения индо-пакистанских отношений после того, как Индия нанесла ракетные удары по территории Пакистана, в результате чего, по последним данным, погиб 31 человек.