ПОЛИТИКА
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Германия рекордно нарастит военный бюджет
Годовой бюджет на оборону может вырасти на 11 млрд евро — на фоне отхода США от роли гаранта безопасности Европы
Германия рекордно нарастит военный бюджет
Борис Писториус в кабине вертолета / Bundeswehr
7 мая 2025 г.

Министр обороны Германии Борис Писториус добивается увеличения годового оборонного бюджета страны до более чем 60 млрд евро начиная с текущего года. По данным Reuters, обсуждается сумма в 63 млрд евро, что на 11 млрд превышает планы предыдущего правительства Олафа Шольца. Это решение станет крупнейшим ростом военных расходов ФРГ за последние десятилетия.

В текущем году регулярный оборонный бюджет Германии составляет 52 млрд евро, а дополнительно выделено еще 20 млрд из специального фонда в 100 млрд, созданного после начала вторжения России в Украину. Этот фонд должен быть полностью исчерпан к 2028 году, и власти хотят обеспечить стабильный уровень военного финансирования за счет основного бюджета.

Писториус рассчитывает закрепить новые параметры расходов минимум на четыре года вперед. Однако источники предупреждают о возможных трудностях с оперативным освоением средств — оборонная промышленность часто не успевает адаптироваться к внеплановым заказам, что уже мешало ФРГ достичь цели НАТО по расходам в 2% ВВП.

Новое правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем отходит от прежней фискальной сдержанности. Германия, крупнейшая экономика Европы, пошла на масштабное увеличение госрасходов, включая 500 млрд евро на инфраструктуру и вывод военных инвестиций из-под ограничений по заимствованиям. На фоне отхода США от роли гаранта безопасности Европа наращивает оборонные усилия самостоятельно.

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