ВОЙНА В ГАЗЕ
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Трамп развязал руки Нетаньяху?
Вашингтон дал Израилю полный карт-бланш и закрыл глаза на разрушение Газы
Трамп развязал руки Нетаньяху?
Лидеры США и Израиля Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху / Reuters
7 мая 2025 г.

Израильские планы оккупации и этнической чистки Газы могут и не совпадать с представлениями Дональда Трампа о «новой Ривьере», но именно его риторика и отказ США от полноценного дипломатического участия подвели Биньямина Нетаньяху к черте новой эскалации войны, пишет Guardian.

В Вашингтоне и Тель-Авиве сходятся во мнении: Трамп, похоже, потерял интерес к Газе и дал полный карт-бланш премьеру Нетаньяху на любые радикальные действия в эксклаве. 

Именно высказывания Трампа о превращении Газы в «Ривьеру Ближнего Востока» дали ультраправым политикам Израиля идеологическое прикрытие для поддержки насильственного переселения палестинцев, отмечает издание.

«Трагедия в том, что единственный, кто может нас спасти — Трамп — даже не заинтересован в Газе», — пишет обозреватель Haaretz Амос Харель. 

«Реальный шанс на выход из тупика — если Трамп заставит Нетаньяху заключить сделку по заложникам. Но он уже переключился на Гренландию и Канаду», — отметил журналист.

В январе вмешательство администрации Трампа, особенно ультиматум Стива Уиткоффа на встрече с Нетаньяху, помогло добиться краткосрочного перемирия. Его влияние на израильского премьера оказалось сильнее, чем у Джо Байдена. Но перемирие рухнуло, Израиль ужесточил блокаду, гуманитарный кризис в Газе обострился, а Белый дом, столкнувшись с отсутствием прогресса, вновь отошел в сторону.

Это стало трендом: грандиозные замыслы — и быстрый отказ от них. Это видно и на примере Украины: в конце апреля администрация Трампа заявила, что готова прекратить переговоры, если не будет немедленных результатов. Россия, по мнению экспертов, только выигрывает от такой позиции. То же самое — и в случае с Израилем.

Тель-Авив, по данным израильских СМИ, отложил начало нового вторжения в Газу до окончания предстоящего ближневосточного турне Трампа. На следующей неделе президент США посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, где будет обсуждать инвестиции и нормализацию с Эр-Риядом — но не мир в Газе. Визит в Израиль обсуждается, но не подтвержден, уточняет Guardian.


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