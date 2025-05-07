ПОЛИТИКА
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США уронили в море второй за неделю истребитель
Американский боевой самолет F-18 упал в Красное море, свалившись с авианосца. Пилоты смогли катапультироваться
США уронили в море второй за неделю истребитель
Cамолет не смог затормозить и свалился с палубы в воду / Public domain
7 мая 2025 г.

Американский истребитель F-18 упал в Красное море 6 мая после неудачной посадки на палубу авианосца Harry S. Truman. Это уже второй инцидент с тем же кораблем за неделю, сообщили Reuters два источника в Пентагоне на условиях анонимности.

По их данным, самолет не смог затормозить и свалился с палубы в воду. Оба пилота успели катапультироваться и были подняты на борт спасательным вертолетом. У них — легкие травмы, другие моряки не пострадали.

Ранее, в конце апреля, другой истребитель с того же авианосца также оказался за бортом. Truman участвует в операциях США против йеменских хуситов.

Стоимость одного F-18 может превышать 60 млн долларов. Такие инциденты редки, а два за столь короткое время вызывают вопросы к работе авианосца и состоянию его технического обслуживания.

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