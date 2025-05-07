Во вторник президент США Дональд Трамп официально объявил 8 мая и 11 ноября национальными праздниками в честь побед в двух мировых войнах, подчеркнув, что США должны отмечать свои военные триумфы, как это делают другие страны.

«Мы выиграли две мировые войны, но никогда не приписывали себе заслугу — все остальные это делают!» — написал он в соцсети Truth Social. По словам Трампа, только США до сих пор не празднуют победу, которую, как он выразился, «удалось одержать исключительно благодаря нам».

Несколькими днями ранее высокопоставленные российские чиновники раскритиковали Трампа за его еще более ранний пост с аналогичным содержанием — о решающем вкладе США в победу над нацистской Германией.

«Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но мы сделали больше, чем любая другая страна, для достижения победного результата во Второй мировой войне», — написал Трамп 3 мая.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ответил тогда на слова Трампа, назвав их «помпезной чепухой». Он указал, что Советский Союз понес наибольшие потери — 27 млн жизней — и внес решающий вклад в разгром нацизма. «Победа — наша, и она отмечается 9 мая», — написал Медведев в соцсетях, подчеркнув, что и американцам, и европейцам не стоит переписывать историю в угоду текущей политике.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова добавила, что Трамп известен склонностью к преувеличениям, и делает это как политик, бизнесмен и человек. «Он этого не скрывает. На этом построена вся его карьера», — заявила она в эфире государственного агентства Sputnik. По ее словам, заявления о «беспрецедентной» роли США в войне — пример эмоционального манипулирования исторической памятью.

В Кремле также отреагировали на событие. В разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху Владимир Путин заявил, что Россия и Израиль «придерживаются общего понимания необходимости защищать правду о событиях Второй мировой войны».

Стоит отметить, что руководитель СССР времен Второй мировой войны Иосиф Сталин не раз признавал важность помощи США. На Тегеранской конференции в 1943 году он заявил, что без поставок по ленд-лизу СССР проиграл бы, подчеркивая роль американских машин и техники. В 1945 году на встрече с Рузвельтом Сталин повторил: «Если бы не ленд-лиз, победа была бы сильно затруднена».

Преемник Сталина Никита Хрущев в мемуарах также цитировал своего предшественника: «Один на один с гитлеровской Германией мы бы не выдержали и проиграли». Он отмечал, что почти вся советская артиллерия шла в бой на американской тяге, и без нее наступление от Сталинграда до Берлина было бы невозможно.