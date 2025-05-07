ПОЛИТИКА
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Пакистан готовит ответ
На экстренном заседании Совбеза в Исламабаде пакистанские власти объявили о задействовании 51-й статьи Устава ООН — о праве на самооборону
Пакистан готовит ответ
/ AFP
7 мая 2025 г.

После экстренного заседания Совета национальной безопасности Пакистана, прошедшего под председательством премьер-министра Шахбаза Шарифа, власти страны объявили о решении задействовать статью 51 Устава ООН. Документ утверждает право на самооборону в случае вооруженной агрессии. В официальном заявлении действия Индии названы «трусивым и незаконным актом войны».

По словам пакистанских чиновников, индийские ВВС нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Пенджабе и Кашмире под предлогом борьбы с террористами. В числе пострадавших районов названы Сиалкот, Шакаргарх, Муридке, Бахавалпур, Котли и Музаффарабад. Поврежден также стратегический объект — гидроэлектростанция Нилум-Джелум. Сообщается о жертвах среди мирного населения, включая женщин и детей, а также о разрушении мечетей.

Индийская сторона утверждает, что удары были направлены против лагерей боевиков, причастных к атаке на группу туристов в Кашмире, в результате которой в апреле погибли 26 человек. По версии Дели, операция была «точечной» и направлена якобы исключительно против террористической инфраструктуры.

Пакистан категорически отвергает обвинения в размещении террористических баз на своей территории. Власти страны подчеркивают, что нападение со стороны Индии не может быть оправдано ничем и нанесло ущерб гражданским объектам, не связанным с военной активностью. В Исламабаде утверждают, что ответ будет «решительным и своевременным».

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