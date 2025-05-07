ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Хуситы не прекратят удары по Израилю
Несмотря на соглашение с США, йеменские повстанцы не прекратят атаковать израильские суда в Красном море
Хуситы не прекратят удары по Израилю
Хуситы обещают продолжить удары по Израилю / Reuters
7 мая 2025 г.

Йеменские хуситы заявили, что продолжат атаки на израильские суда в Красном море, несмотря на новое соглашение о прекращении огня с США.

7 мая официальный представитель хуситов Мухаммед Абдель Салям сообщил телеканалу Al Jazeera, что борьба против Израиля не входит в рамки договоренностей с США. 

«Мы продолжим наносить удары по израильским судам до тех пор, пока гуманитарная помощь не поступит в Газу и пока не прекратится вторжение», — подчеркнул представитель хуситов.

Вечером 6 мая президент США Дональд Трамп объявил, что достиг соглашения с хуситами о прекращении атак на американские корабли. По его словам, повстанцы заявили, что «не хотят больше воевать» и пообещали прекратить нападения на американские суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Однако, как уточнили сами хуситы, соглашение касается только американских судов.

Сделка направлена на снижение напряженности в регионе и обеспечение безопасности международного судоходства, отметили в МИД Омана — он выступил главным посредником между хуситами и США. Однако действия повстанцев против Израиля в соглашение не вошли. Кроме того, по сообщениям израильских СМИ, Вашингтон не стал уведомлять Тель-Авив о сделке заранее, и для израильского руководства заявление Трампа стало неожиданностью.

С начала израильского вторжения в Газу в октябре 2023 года хуситы регулярно атакуют морские и военные цели Израиля. В воскресенье ракета хуситов упала рядом с аэропортом Бен-Гурион, после чего израильская авиация нанесла удары по инфраструктуре в Ходейде и Сане. По данным йеменских повстанцев, полностью разрушены взлетно-посадочные полосы аэропорта Саны и доки порта Ходейды — главных морских ворот Йемена.

США также усилили удары по хуситам в 2025 году: Пентагон сообщил о более чем 1 тыс. уничтоженных целей с марта. Однако удары вызвали обеспокоенность правозащитников из-за гибели мирных жителей.


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us