Йеменские хуситы заявили, что продолжат атаки на израильские суда в Красном море, несмотря на новое соглашение о прекращении огня с США.

7 мая официальный представитель хуситов Мухаммед Абдель Салям сообщил телеканалу Al Jazeera, что борьба против Израиля не входит в рамки договоренностей с США.

«Мы продолжим наносить удары по израильским судам до тех пор, пока гуманитарная помощь не поступит в Газу и пока не прекратится вторжение», — подчеркнул представитель хуситов.

Вечером 6 мая президент США Дональд Трамп объявил, что достиг соглашения с хуситами о прекращении атак на американские корабли. По его словам, повстанцы заявили, что «не хотят больше воевать» и пообещали прекратить нападения на американские суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Однако, как уточнили сами хуситы, соглашение касается только американских судов.

Сделка направлена на снижение напряженности в регионе и обеспечение безопасности международного судоходства, отметили в МИД Омана — он выступил главным посредником между хуситами и США. Однако действия повстанцев против Израиля в соглашение не вошли. Кроме того, по сообщениям израильских СМИ, Вашингтон не стал уведомлять Тель-Авив о сделке заранее, и для израильского руководства заявление Трампа стало неожиданностью.

С начала израильского вторжения в Газу в октябре 2023 года хуситы регулярно атакуют морские и военные цели Израиля. В воскресенье ракета хуситов упала рядом с аэропортом Бен-Гурион, после чего израильская авиация нанесла удары по инфраструктуре в Ходейде и Сане. По данным йеменских повстанцев, полностью разрушены взлетно-посадочные полосы аэропорта Саны и доки порта Ходейды — главных морских ворот Йемена.

США также усилили удары по хуситам в 2025 году: Пентагон сообщил о более чем 1 тыс. уничтоженных целей с марта. Однако удары вызвали обеспокоенность правозащитников из-за гибели мирных жителей.



